Bienne : Le PS et les Vert·e·s sur une liste commune pour le Conseil municipal

Le PS Bienne et les Vert·e·s Bienne feront front commun lors des prochaines élections municipales biennoises du 20 au 22 septembre 2024. C'est ce qu'indique un communiqué publié conjointement ce vendredi. L'alliance rouge-verte avait déjà fait ses preuves lors des dernières élections municipales de 2020, lorsque le PS et les Vert·e·s se sont présentés ensemble sous le nom de "BienneSolidaire" ; une coalition qui avait notamment débouché sur la réélection d'Erich Fehr au poste de maire et à l'élection de Glenda Gonzalez Bassi et de Lena Frank au conseil municipal.





Décision à ratifier



La décision finale concernant la liste commune au Conseil municipal ainsi que la nomination des candidats seront prises lors des assemblées générales respectives des deux partis du 1er février 2024. Trois places sont réservées aux candidats du PS et deux places aux candidats des Verts sur la liste. /comm-rme