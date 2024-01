Couronnes et galettes des rois, la tradition se perpétue

Depuis l’ouverture de la boutique en 1882 la recette n’a pas changé, à l’exception de quelques variantes pour plaire à tout le monde. « Il faut maintenir les traditions et jongler avec l’innovation », confie le boulanger soucieux de s’adapter à sa clientèle tout en conservant les traditions. Pour cela il réalise des galettes goût framboise, praliné ou chocolat ainsi que des couronnes au chocolat. Un changement car auparavant seules les couronnes au raisin étaient confectionnées dans cette boutique. Olivier Hofmann retrace ces changements, « du temps de mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père on ne faisait que des couronnes, la galette est venue plus tard dans les années 80 ». Qu’il s’agisse de couronne ou de galette, la tradition reste ancrée dans les habitudes des consommateurs souligne le boulanger-pâtissier. Toutes deux ont pour point commun la fève qui viendra couronner le roi ou la reine du 6 janvier. A noter que chez Hofmann, « on met une fève en plastique dans les couronnes, et on met une fève en porcelaine dans les galettes qui sont plus élaborées », détaille le gérant.