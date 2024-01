« Il y a trop peu de pistes cyclables en Suisse et dans la région »

Il n’y a pas encore assez de pistes cyclables en Suisse ! Bienne et le Jura bernois ne sont pas les meilleurs élèves non plus, selon Pro Velo Suisse. Un an pile après l’introduction de la loi sur les voies cyclables votée par le peuple, il y a encore du travail. « Si on veut encourager les gens à prendre le vélo, il faut tenir les engagements dans les délais et créer plus de voies cyclables », tonne Delphine Klopfenstein Broggini, vice-présidente PRO VELO Suisse.

Le problème : une loi votée par le peuple en 2018, une introduction dans la Constitution en 2022 et un réseau cyclable qui n’a toujours pas beaucoup avancé, selon le constat de Pro Velo Suisse, qui promène sa loupe affûtée sur les cartes topographiques de Suisse. Si le canton de Berne n’est pas le pire élève, il n’est pas exemplaire non plus. « Disons-le, Bienne fait partie des villes qui ne sont pas complètement à la traîne, précise la vice-présidente. Mais il y a encore beaucoup à faire pour que les cyclistes aient leur place sur la voie publique ».