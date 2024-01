Fin de la diète pour l’UniNE

Des cafés, des sandwichs et des plats à réchauffer. C’est ce que va proposer le nouveau prestataire qui s’occupera des cafétérias de l’Université de Neuchâtel. En juin, un rapport de satisfaction distribué à tous les collaborateurs et étudiants avait permis de mettre en lumière des lacunes dans ce domaine. C’est l’établissement Eateco, spécialisé dans les plats végétaliens, qui s’occupera de proposer de quoi se nourrir aux plus de 4'000 étudiants. Fabian Greub, secrétaire général de l'Université, regrette que l'offre ne soit pas arrivée plus vite : « On a eu un petit problème de prestataire à la rentrée et puis on a du trouver un nouveau prestataire pour la zone proche du lac de l’Université » Depuis la semaine passée, l’Université possède les autorisations nécessaires à la mise en place d’un tel service.