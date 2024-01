Se préparer à la naissance avec l'hypnose

À Naissantielle, il est désormais possible de se former en hypnose pour accompagner les futures mamans, de la grossesse à l’accouchement jusqu’au post-partum. L'espace est actif à Bienne, mais aussi à Lausanne ou encore à Neuchâtel.





Répondre à un besoin

Derrière le projet, se trouvent Élodie Hunziker et Jessica Riedi Müller. Toutes deux mamans et hypnothérapeutes certifiées, elles ont eu l’idée de former Naissantielle il y a bientôt deux ans. Tout ceci part d’un constat, celui que de nombreuses femmes manquent d’un véritable suivi avec leurs enfants notamment après l’accouchement. « Naissantielle est née de nos expériences personnelles. On a eu ce sentiment d’avoir un manque émotionnel, durant notre grossesse et notre post-partum. On s’est alors demandé si le sentiment était partagé. On a récolté des témoignages auprès de nombreuses femmes en Suisse romande pour comprendre comment elles l’avaient vécu. Le dénominateur commun de toutes ces femmes était qu’elles avaient le regret de ne pas avoir été suffisamment préparées à l’après accouchement », estime Jessica Riedi Müller.





Des outils hypnotiques

Au travers de la pratique de l’hypnose, plusieurs thématiques sont explorées pour pouvoir créer un vrai lien entre la maman et le bébé. « Il s’agit de techniques qui sont proches de la relaxation, de la méditation, en somme toutes bienveillantes. On veut vraiment que les futures mamans se sentent accompagnées, entendues et soient en confiance », ajoute Jessica Riedi Müller.