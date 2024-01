Un changement légal qui pèse sur les curateurs

Une amélioration significative qui a donc un impact sur le travail des curateurs. La situation est d’ailleurs déjà tendue. Alors qu’ils devraient généralement s’occuper de 60 cas par année, ils doivent en gérer entre 70 et 80 par personne. En plus du travail administratif et de la gestion des comptes, les curateurs biennois doivent aussi s’occuper des déclarations d’impôts des bénéficiaires. Seuls des cas très spécifiques impliquent un mandat d’une fiduciaire. Sans les ressources nécessaires, les bénéficiaires seront aussi perdants, d’après Bruno Bianchet.