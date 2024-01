Une piscine de l’Orval plus sécurisée et accueillante

Le conseil d’administration de la piscine de l’Orval met en place des améliorations pour favoriser la sécurité de la piscine située à Valbirse. Les visiteurs se plaignaient régulièrement et pour cause, « les bassins restaient parfois de longues minutes sans surveillance », souligne un communiqué publié ce lundi. Le garde-bain devait réaliser seul d’autres tâches comme l’assistance aux clients ou le contrôle des installations, en plus de la surveillance des bassins et du sauna. Une lacune importante en matière de sécurité qu’il fallait combler, c’est désormais chose faite car le conseil d’administration a « engagé du personnel supplémentaire afin d’avoir toujours deux personnes présentes pendant les principales heures d’ouverture », détaille Romain Voumard, membre du conseil d’administration de la piscine de l’Orval. Une personne est en permanence au bord des bassins et une seconde peut assurer des tâches d’entretien ou d’accueil, en plus de la surveillance.