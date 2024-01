Les restaurants peinent à recruter des serveurs

Restaurant cherche serveur. Vous l’avez peut-être vu lors de votre dernier dîner ou en regardant les petites annonces, les restaurants peinent à recruter des employés pour le service. Ce constat touche toutes les catégories d’établissements de la région, qu’ils soient étoilés ou non. A Sonceboz, l’Hôtel-Restaurant du Cerf est étoilé au Guide Michelin mais il n’échappe pas à la tendance, « par périodes on a des difficultés à fidéliser notre personnel », déclare Jean-Marc Soldati, chef de l’établissement et vice-président de GastroBern. Avec sa double casquette il analyse la situation et constate que le phénomène « s’est accru après le COVID ». Force est de constater que le travail en coupures et durant les week-ends ne séduit plus. Les serveurs semblent avoir trouvé un nouvel équilibre ailleurs, souligne le chef, « beaucoup sont partis dans des institutions, des cantines d’entreprises et dans des homes. Avec ce système ils sont libres le soir et les week-ends ».