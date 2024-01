Ses aliments décongèlent, il préfère les donner que de les jeter

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C’est la leçon qu’on pourrait retenir des péripéties vécues par le propriétaire de l’Hôtel Chasseral. Elias Vogt a constaté, jeudi dernier, que ses chambres froides ne fonctionnaient plus. « Il y a eu un petit incendie dans la porte d’accès d’une des pièces », explique-t-il. Un câble situé à cet endroit a pris feu. Si l’incendie ne s’est pas propagé, il a malgré tout fait sauter les plombs, provoquant la décongélation des aliments contenu. Elias Vogt détaille : « Dans la première chambre froide, on avait des gâteaux, des tourtes et des pains notamment. Dans l’autre, il y avait des menus qu’on avait préparé ainsi que de la viande ». Si les produits de boulangerie et de pâtisserie ont bien décongelé, la température de l’autre pièce est restée suffisamment basse pour ne pas rompre la chaîne du froid.

Néanmoins, Elias Vogt s’est retrouvé avec des centaines d’aliments qu’il ne pouvait plus conserver. Mais au lieu de les jeter, il a pris la décision de les distribuer gratuitement. « On a transporté le tout sur le plateau de Diesse, où on a trouvé beaucoup de gens intéressés », explique le propriétaire. Le reste, soit environ la moitié, a ensuite été distribué à la Cuisine populaire à Bienne.