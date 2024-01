Anne Jäggi à la tête de la section Encouragement des activités culturelles

Anne Jäggi reprend les rênes de la section Encouragement des activités culturelles. La conseillère d’Etat Christine Häsler l’a choisie pour succéder à Sibylle Birrer dès avril, communique ce mercredi le canton. Cette dernière accède au poste de cheffe de l’Office de la culture.

Dotée d’un diplôme de théâtre, de journalisme et de littérature allemande, « Anne Jäggi peut attester d’une expérience longue et variée dans le domaine de la culture » explique le canton. La biennoise a en effet été déléguée à la culture de la ville de Berthoud de 2003 à 2012, puis a dirigé l’association nationale de théâtre KTV ATP à Bienne. Depuis 2019, elle occupe le poste de responsable de l’état-major de la section Encouragement des activités culturelles et du financement des institutions et projets créatifs bernois. « Elle a donc une parfaite connaissance du paysage culturel bernois (…) ainsi que des enjeux dans un canton bilingue », précise l’Office de la culture quant aux raisons de son choix. /comm-edr