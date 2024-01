ESB : l’eau coûtera plus cher à Bienne et à Nidau

L’augmentation est conséquente. Un ménage de deux personnes paiera environ 50 francs de plus par année et une famille de quatre personnes plus de 300 francs. ESB justifie cette hausse par les coûts énergétiques supplémentaires, mais aussi par la modernisation de sa station de conditionnement. Celle-ci traite plus de 90% de l’eau potable de Bienne et de Nidau. Elle nécessite une nouvelle construction à environ 100 millions de francs. La première étape de l’approvisionnement de cette nouvelle station de conditionnement débutera en 2025. Le projet se terminera d’ici 2027.