Enseigner le conflit au Moyen-Orient n’est pas une mince affaire

En 11e année, les écoles romandes utilisent le livre « Histoire de l’autre ». En 2002, six enseignants d’histoire des deux côtés du conflit relatent trois évènements historiques du point de vue israéliens et palestiniens : la déclaration Balfour, la guerre de 1948 et l’Intifada palestinienne de 1987. L’ouvrage n’est accepté par aucune des instances éducatives officielles des deux pays en conflit. Elle est toutefois validée par des experts et des historiens. Ce livre aide à rester objectif sur un conflit qui peut être très émotionnel et qui concerne parfois les élèves directement. En plus du livre « Histoire de l’autre », les élèves ont accès à des supports numériques.