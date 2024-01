Ouverture du télébob des Orvales à Valbirse

A peine trente minutes après l’ouverture, une vingtaine d’enfants, bob à la main, arpentait la piste. Méline et Lyana sont âgées de 12 ans, elles sont venues entre copines et espèrent que le froid des prochains jours permettra à la piste de rester ouverte. Quant à la question de savoir si elles préfèrent la luge ou le bob, leur réponse est unanime : « Le bob, parce qu’on peut guider. Et même si la neige est molle, il suffit de faire une piste et on peut glisser ».