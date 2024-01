Une plateforme numérique pour mieux vivre sa vieillesse

Un grand nombre de personnes âgées confrontées à la maladie et l’isolement social peinent à trouver des offres de soutien dans leur région. C’est dans une volonté de pallier ce manque que la fondation de la maison de retraite du Büttenberg a lancé sa plateforme en ligne Quartierplus. On peut y trouver une sélection de reportages, des offres pour des activités, un agenda d’évènements et aussi une possibilité de discussion online. Le but est d’améliorer la qualité de vie mais aussi l’indépendance des seniors.