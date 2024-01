Fermeture des postes de la Police cantonale bernoise lundi prochain

Lundi prochain, la plupart des postes de la Police cantonale bernoise seront fermés. Une décision prise en raison de deux événements majeurs. Il s’agit en premier lieu de la visite officielle de Li Qiang, le Premier ministre de la République populaire de Chine. Les forces de l’ordre seront engagées en second lieu pour le Forum économique mondiale (WEF). Pour ces raisons, Stefan Lanzrein, le remplaçant du commandant de la Police cantonale bernoise, a décidé que la majorité des postes du canton garderont leur porte fermée le lundi 15 janvier 2024. A noter que seuls les postes de Berne-Waisenhaus, Bienne, Moutier, Interlaken et Thoune seront ouverts. Dans leur communiqué, les forces de l’ordre indiquent que « des fermetures de routes et des restrictions de circulation pourront être brièvement mises en place ». La plateforme Suisse ePolice peut recevoir des déclarations à tout moment de la journée. Le 117 et le 112 restent joignables. /comm-vfe