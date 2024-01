Sonvilier souhaite étendre le 30km/h à certains secteurs

La circulation à 30km/h gagne les rues de Sonvilier. Il était question de ce changement mardi soir à l’occasion d’une séance entre la commune et un bureau d’ingénieurs spécialisé dans la mobilité et le trafic. L’objectif étant de réduire la vitesse à 30km/h aux abords du collège et dans la rue des Sociétés. Avec cette mesure, les élus souhaitent favoriser la sécurité au sein du village. D’autres quartiers qualifiés de « résidentiels » par Rosemarie Jeanneret, maire de Sonvilier, ont déjà vu leur vitesse de circulation réduite. Cette fois-ci, la problématique est différente, comme le détaille la maire, parce que « la rue des Sociétés est parallèle à la route cantonale ». De ce fait, de nombreux automobilistes l’empruntent, ce qui impact la sécurité de l’axe.