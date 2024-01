Un projet de géothermie désigné pour la centrale énergétique de Macolin

La géothermie sera mise à l’honneur au Centre sportif de Macolin. Le projet lauréat « Saknussemm » donnera ses formes à la nouvelle centrale énergétique du Centre national de sport, communique ce jeudi l’Office fédéral des constructions et de la logistique. Un concours de projets avait été lancé en mars 2023 et plus de 24 participants ont soumis des propositions. Le but de celui-ci : intégrer un chauffage à distance des bâtiments dans le paysage de manière harmonieuse, tout en gérant efficacement les ressources.



Créé par l’équipe d’architectes zurichois op-arch AG, le projet « Saknussemm » est sorti vainqueur à l’unanimité parmi les 6 projets finalistes. « Présentant un volume efficace pour une surface au sol minimale, il séduit par une installation qui fonctionne bien en matière d’exploitation et qui présente des qualités architecturales originales. De plus, le nouveau bâtiment s’intègre clairement au site et dispose d’espaces libres bien structurés » précise l’OFCL quant aux raisons de son choix. Le terrain destiné à la construction de cette centrale énergétique se situe dans la partie sud-ouest du site de Macolin.







La géothermie mise en valeur

La nouvelle centrale énergétique alimentera à distance les bâtiments du Centre national de sport avec une chaleur renouvelable. « Il est prévu d’utiliser la géothermie comme source de chaleur » explique l’OFCL. L’évaluation des données de mesures est en cours et les premières conclusions devraient être disponibles au cours du premier trimestre 2024. Si ceux-ci sont prometteurs, le potentiel réservoir d’eau sera sondé par des forages.

Toutes les contributions au concours sont présentées au public dans le cadre d’une exposition libre d’accès. Une présentation guidée aura lieu le 16 janvier dès 18h30, dans le bâtiment principal de la Haute école de sport à Macolin. /comm-edr