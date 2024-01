Un voleur à l’étalage présumé se blesse en prenant la fuite

Peu avant 15h50, le jeudi 19 décembre 2023 un voleur à l’étalage présumé s’est enfui par une cage d’escalier avant de chuter dans sa fuite et d’être interpellé par les forces de l’ordre. Le communiqué de presse de la police diffusé ce jeudi relate que l’homme s’est comporté de « manière agressive dans le grand magasin Manor, situé à la rue Centrale 40 à Bienne ». Selon les premières constatations de l’enquête en cours le voleur présumé « a quitté le magasin pour se rendre au parking ou un surveillant du magasin l’a suivi. Les deux hommes se sont affrontés ». A la suite de cette altercation, le voleur présumé a de nouveau pris la fuite et « pour des raisons inconnues, il a chuté dans la cage d’escalier et s’est blessé », détaille le communiqué. Pour tirer l’affaire au clair, la Police cantonale bernoise recherche des témoins. Tout personne ayant assisté à l’altercation ou à la chute est priée de contacter le +41 32 324 85 31. / comm-vfe