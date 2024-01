Record de tirs de cerfs nobles dans le canton de Berne

2023 a été une année record pour la chasse au cerf noble dans le canton de Berne : pour la première fois, l’Inspection de la chasse a comptabilisé plus de 1000 animaux tirés. Cela correspond à environ un tiers de la population, estimée à 3050 individus l’an dernier.

Au total, 875 cerfs ont été tirés lors de la chasse principale et de la chasse complémentaire, et 133 femelles et jeunes individus pendant la chasse spéciale à partir de mi-novembre. Les gardes-faunes ont ensuite procédé à 37 autres tirs. Avec un nombre total de 1047 tirs, le contingent très élevé de 1077 cerfs nobles fixé dans la planification de la chasse a été atteint à 97 %. La proportion de femelles et de jeunes individus, importante pour la régulation des effectifs, a également été atteinte. Du point de vue de la planification, la chasse aux cerfs peut ainsi être considérée comme une réussite en 2023.

Le but était, suivant les régions, de diminuer ou de stabiliser l’effectif de cerfs nobles afin de réduire au minimum les dégâts causés à l’agriculture et aux forêts. Dans les forêts, ces animaux sont responsables de la majorité des dégâts car ils broutent les bourgeons et les pousses, et ils arrachent l’écorce des arbres. La Direction de l’économie, de l’énergie et de l’environnement du canton de Berne espère réduire ces dommages grâce aux bons résultats de 2023, qui n’auraient pas pu être atteints sans l’important engagement des chasseuses et des chasseurs, ainsi que des gardes-faunes. /comm-ami