Un accident de la route dans le tunnel du Pierre-Pertuis

Un accident de la route fait au moins un blessé sur l’autoroute A16. L’accrochage est survenu vendredi en fin de matinée dans le tunnel du Pierre-Pertuis. Un véhicule a embouti un camion en le percutant par l’arrière, explique la police cantonale bernoise. Une personne a été blessée et transportée à l’hôpital. Son état de santé est actuellement inconnu, précisent les forces de l’ordre. Des dégâts matériels ont aussi été signalés.

L'intervention était toujours en cours en début d'après-midi. Une ambulance, les pompiers professionnels de Bienne et la police ont été mobilisés. Les tunnels du Pierre-Pertuis, de Côte de Chaux et de Sous-les-Roches sont fermés au trafic en direction de Tavannes. Une déviation est mise en place par Sonceboz et le col. /mbe-amo