Le français pour diriger le Parlement nidowien pendant un an

Pauline Pauli explique que malgré le fait qu’elle s’exprimait en français pour présider le Conseil de ville, cela ne dérangeait pas le bon déroulement des débats. « Aucune de mes interventions n’ont dû être traduite. Tout s’est fait de manière limpide », ajoute-t-elle.

Avec cette démarche, Pauline Pauli voulait mettre le français en lumière et représenter le quart de la population qui est francophone et ainsi faire cohabiter le français et l’allemand. Quelque chose qui a très bien fonctionné selon elle. « Ça a bien marché, parce que c’est déjà une réalité à Nidau », complète-t-elle.