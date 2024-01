Des mini montgolfières dans le ciel de Mont-Crosin

Le Chalet Mont-Crosin a accueilli ce week-end le 4e rassemblement international de montgolfières télécommandées. Au total, c’était 19 équipages qui sont venus de toute la Suisse, mais aussi d’Allemagne et d’Autriche pour y participer. Felix Gerber, le tenancier du chalet Mont-Crosin, est l’organisateur de ce rassemblement. Il est lui-même amateur de ces modèles réduits et est un ancien pilote de montgolfière. Il explique que mise à part la taille, le fonctionnement de ces mini ballons est identique à celui des montgolfières. « C’est comme les grandes : d’abord tu gonfles le ballon avec de l’air froid et après tu chauffes pour qu’il se lève », précise-t-il. La seule spécificité, c’est que la personne qui dirige le ballon reste au sol, avec une télécommande qui permet de le faire monter ou descendre. Et tout comme les grandes, les mini montgolfières ont des réserves de gaz pour voler 1h30. Felix Gerber ajoute encore qu’il n’y a pas besoin de permis en Suisse pour faire voler ces engins. « Évidemment, il faut respecter les lois, mais on est beaucoup plus libre qu’en France par exemple », précise le passionné.