Hausse des effectifs des fanfares de la FJM

Des bonnes et des mauvaises nouvelles au programme de l’assemblée de la FJM. L’assemblée des délégués de la Fédération jurassienne de musique se tient ce dimanche à St-Imier. Si le nombre de musiciens augmente, le nombre de sociétés diminuent. Ainsi en un an, la Fédération a gagné 40 membres. L’effectif affiche ainsi 1581 musiciens en janvier dans le Jura, le Jura bernois et Bienne. Le président de la FJM indique que le creux de la vague à 1526 membres a été atteint après le Covid en août 2022. Depuis, selon Jean-Pierre Bendit, c’est à la jeunesse qu’on doit cette inversion de tendance. « Pendant toute cette période compliquée du Covid, on voit que c’est les jeunes qui ont tenu bon, qui ont continué et qui veulent faire de la haute qualité », relève l’Ajoulot.