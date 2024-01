Celtor publie un guide pour bien trier ses déchets

Ce n’est pas toujours facile, d’adopter les bons réflexes en matière de tri. Pour y remédier et pour bien débuter l’année, Celtor, fait le point sur les gestes à adopter dans un guide. Chaque habitant du canton de Berne en a reçu un. « Je pense qu’on évolue gentiment. Si on prend l’exemple du plastique, on part sur du recyclage de plastique un peu plus performant qu’avant mais on n’a pas de solution parfaite », explique Eric Schnyder, président du conseil d’administration de Celtor.