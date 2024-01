Il y a davantage de violence contre le personnel hospitalier bernois

Le responsable des soins des urgences à la clinique des Tilleuls constate, lui aussi, une augmentation des violences dans son service depuis quelques années. Mais Rui Ferreira se dit chanceux : « Ce sont essentiellement des violences verbales, et non physiques ». L’établissement biennois serait-il protégé des autres types de violences, étant privé ? « Je ne sais pas vous dire si c’est le cas, mais peut-être que comme on est un hôpital privé, on a moins de patients qui présentent des troubles psychiques ou qui sont intoxiqués avec de l’alcool ou de la drogue », répond le responsable des soins des urgences.

Pour contrer les violences, le service des urgences de la clinique des Tilleuls possède des caméras dans les boxes des patients. Des formations permettent aussi d’aider le personnel à gérer les conflits.