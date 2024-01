Quelques kilomètres en dameuse dans la poudreuse

Il ouvre la voie aux fondeurs. Au volant de sa dameuse, Yannick Négri prépare les pistes de ski de fond sur le plateau des Franches-Montagnes pour le compte de l’Association jurassienne de ski de fond (AJSF). Cette dernière regroupe trois centres nordiques aux Breuleux, à Saignelégier et aux Genevez pour plus de 100 kilomètres de chemins dédiés à ce sport d’hiver. Au total, l’AJSF dispose de 4 machines et emploie une dizaine de chauffeurs. Yannick Négri et deux autres personnes s’occupent de la vingtaine de kilomètres du secteur des Genevez. Le Taignon de 34 ans nous a accueilli en fin de semaine passée, au lever du jour, à bord de sa dameuse.