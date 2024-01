Subvention du Canton de Berne à l'agence de presse Keystone-ATS

Le Canton de Berne et Keystone-ATS ont signé un contrat de prestation qui prévoit le versement à l'agence de presse nationale d'une subvention de 100'000 francs par an. En contrepartie, Keystone-ATS s'engage à diffuser davantage de dépêches régionales sur le canton de Berne. Le contrat de prestations porte sur la période de 2024 à 2026, a indiqué lundi la Chancellerie d'Etat dans un communiqué. Keystone-ATS, qui est présente dans le canton de Berne avec des bureaux régionaux à Bienne et à Berne, maintiendra en particulier les offres spécifiques destinées aux médias locaux et régionaux pour couvrir l'actualité du canton bilingue.

L'agence de presse va étendre la couverture médiatique en français en mettant un accent sur les sessions du Grand Conseil ainsi que sur l'actualité du Jura bernois et de la Ville bilingue de Bienne. Ce soutien a été rendu possible avec l'entrée en vigueur au 1er janvier de la loi révisée sur l'information et l'aide aux médias.

Keystone-ATS a déjà conclu des contrats de prestations avec les cantons de Vaud et des Grisons. /ATS