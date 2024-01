Renouvellement des canalisations à Nidau

La Ville de Nidau va procéder à des travaux de canalisation dans la Zihlstrasser. Ces chantiers interviennent après l'achèvement, l'année dernière, de la majeure partie des travaux dans le secteur de la gare. Ils dureront environ dix mois et débuteront mi-janvier. Les travaux concernent plus précisément la reconstruction de la canalisation entre la rue Principale et la Thielle. Le tronçon de la Zihlstrasse allant de la rue Principale à la Thielle sera fermé à la circulation motorisée. Le passage des piétons et des cyclistes ne sera pas impacté. L'accès aux immeubles Zihlstrasse 50, 52 ainsi qu'à la maison bleue d'Aare Seeland mobil AG est également garanti. À noter que le passage à niveau de la Zihlstrasse est toujours praticable pour les habitants de la Zihlstrasse 64 à 80.

À partir de la semaine prochaine, et ce, pour trois mois, une fosse destinée aux travaux de conduites industriels sera réalisée dans la rue Principale. Pendant cette période, le virage à droite de la Hauptstrasse vers le Balainenweg en provenance du Stedtli sera partiellement interdit ou du moins plus difficile. Les arrêts de bus seront déplacés sur la rue Principale en direction du giratoire. /mbe