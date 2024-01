Un nouveau quartier s’apprête à voir le jour à Bienne

Un site à assainir

A l’heure actuelle, le terrain envisagé n’est toutefois pas totalement vierge. On y retrouve une station-service mais aussi les bâtiments des anciennes tréfileries. Ces derniers devront d’ailleurs être détruits et ce, pour une bonne raison selon Erich Fehr : « Malheureusement, il y a des pollutions sous les halles, détaille le maire. On ne peut seulement les assainir afin de garantir une bonne qualité de vie qu’en les retirant. Les reconstruire par la suite n’aurait par ailleurs pas de sens ».

En ce qui concerne les locataires qui occupent les anciennes usines, leur sort dépend de leurs propriétaires, reprend Erich Fehr. La station-service, en revanche, possède un contrat de droit de superficie jusqu’en 2068. « Là, on ne peut rien faire, indique le maire de Bienne. Mais je vois une possibilité : si le quartier se développe bien, et surtout avec le changement et l’abandon des moteurs à essence au profit de l’électrique, il n’y aurait alors plus besoin de cette station. On pourrait alors intégrer ce site et le shop ».





Un calendrier qui va jusqu’en 2028

Le permis de construire va prochainement être mis à l’enquête. Les porteurs du projet espèrent pouvoir démarrer les travaux d’ici à la fin de l’année voire début 2025. Ils tablent sur une réalisation d’une première étape d’ici à 2028. Cette phase comprend la création de deux champs de construction. Au-delà, le calendrier reste cependant incertain. Christophe Beer confie que la suite du développement du Quartier Jakob dépendra de la demande.