Berne soutient la production de sucre suisse

Ces mesures doivent être pérennisées pour offrir de la sécurité au secteur et permettre à la Suisse d’être parée pour le cas où le taux d'auto-approvisionnement chuterait soudainement, demandent les initiatives des cantons de Berne et de Thurgovie. Le but étant que le taux d'auto-approvisionnement reste au niveau actuel d'environ 70%. « Théoriquement, si on n’avait pas eu ce soutien politique (…) ça pouvait vraiment mettre en danger la production du sucre en Suisse » explique Andreas Blank. Sans soutien à long terme, la production suisse de betteraves sucrières, plus écologique que celle étrangère selon ses partisans, continuerait à baisser. Les deux sucreries d'Aarberg et de Frauenfeld (TG) ne seraient plus exploitées à pleine capacité, ce qui mettrait leur existence en péril.La commission de l'économie du National a donné son feu vert par 14 voix contre 6 et 5 abstentions, respectivement 15 voix contre 7 et 3 abstentions, indique un communiqué des Services du Parlement publié mardi. La commission soeur du Conseil des Etats va désormais élaborer un projet de loi dans un délai de deux ans. / ats-jse-sbo