La ville de Bienne interroge l’avenir de son architecture

Pourquoi la ville de Bienne a tendance à manquer de quartiers homogènes et bien lisibles, avec des édifices hétéroclites qui se côtoient sans liens entre eux ? Faut-il y remédier en apportant une unicité architecturale ou est-ce que composite participe-t-il à la liberté et la singularité de la cité ? Voici les principales questions qui jalonneront la table ronde organisée au NMB ce jeudi soir. L’architecture pensée comme progressiste et ultra-moderne qui caractérise par exemple le quartier de la gare, le bâtiment General Motors, l’Esplanade ou le Palais des Congrès est aujourd’hui dépassée selon Bernadette Fülscher, historienne de l’architecture et modératrice de la table ronde. En posant la question : « Comment vieillit une ville de l’avenir ? », elle souhaite réunir maîtres d’ouvrages, architectes et historiens pour penser la ville de demain.