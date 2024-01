Une pétition pour renouveler la concession de Telebielingue en 2025

« L’OFCOM met en danger le bilinguisme ». Une pétition demande au Conseil fédéral, responsable du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), de reconsidérer une décision de l'OFCOM. L’Office fédéral de la Communication a octroyé à Canal B, fille de Canal Alpha, la concession de la région de la Berne francophone pour 2025, au détriment de Telebielingue.

Cette pétition rappelle notamment l’importance de recevoir un financement fédéral pour maintenir la diversité linguistique et les offres de la télévision biennoise. Elle souligne aussi son expérience et sa connaissance de la culture régionale après 25 ans d’émissions.

Ce jeudi à 13h, plus de 200 personnes avaient déjà signé la pétition, ce qui inclut de nombreuses personnalités de la région de différents domaines, à l’image du conseiller national et maire de Corgémont Manfred Bühler, du directeur du TOBS Dieter Kägi, du propriétaire du DUO Club et organisateur du Paradice Sascha D'Antonio, et de la coprésidente du HC Bienne Stéphanie Mérillat notamment.

À noter que le Groupe Gassmann, propriétaire de la chaîne de télévision biennoise, a annoncé mardi faire recours contre la décision de l’OFCOM. Une chose semble sûre du côté du groupe biennois, concession ou non, TeleBielingue continuera d’exister. /comm-ehe