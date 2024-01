Bienne examine la piste d’un salaire minimum

Fixer un salaire minimum au niveau communal, la manoeuvre est relativement pionnière en Suisse. Pourtant la majorité du Parlement biennois a dit oui jeudi soir, à 30 voix contre 16 et 2 abstentions. La motion est portée par la gauche et demande « Pour que toutes les Biennoises et tous les Biennois puissent vivre de leur salaire ». Le texte propose de fixer un salaire minimum à 23 francs de l’heure dans toutes les entreprises biennoises. Selon les motionnaires, des exceptions devraient aussi être définies, par exemple pour les personnes en apprentissage ou pour les membres d’une famille travaillant dans l’entreprise familiale. Le salaire minimal brut doit s’élever à 23 francs de l’heure. Une instance devra également veillera au respect du salaire minimal en effectuant des contrôles. Selon la conseillère de ville socialiste Anna Tanner, Bienne aurait réellement besoin d'une telle mesure.