L’EMS Ried ne sera plus exploité à Bienne

L’EMS Ried a fait son temps. La Ville de Bienne n’exploitera plus l’établissement médico-social à fin 2025, annonce vendredi le Conseil municipal. Situés au chemin Paul-Robert, les bâtiments sont jugés en trop mauvais état et « ne répondent plus aux exigences d’un établissement de soins moderne », précise la Ville dans un communiqué. L’institution n’accueille actuellement « plus que 50 lits à peine ». « La Ville n’est pas en mesure de financer une rénovation avec les moyens dont elle dispose dans le compte spécial des EMS », soulignent les autorités.

Le Conseil municipal avait déjà stoppé un projet de nouveau bâtiment en raison de l’opposition de la population. L’exploitation du Ried du Haut avait déjà été arrêtée en mars 2021 en raison du mauvais état des infrastructures.