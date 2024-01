La politique biennoise prend position sur le dossier TeleBielingue

C’est un fait relativement rare dans les séances du Conseil de ville de Bienne de recevoir une déclaration commune interpartis, comme celle qui a été faite en ouverture de séance ce jeudi soir. Cette déclaration est signée par les groupes parlementaires PRR, FDP, PSR, SP/Juso et l'Alliance verte. Elle revêt une valeur surtout symbolique en soutien à la chaîne Telebielingue, qui a perdu sa concession récemment. Dans cette déclaration, les parlementaires biennois alémaniques et francophones font part de leur incompréhension et de leur consternation. Ils rappellent que la chaîne régionale fête cette année ses 25 ans.

« Nous sommes indignés par la méconnaissance et le mépris de notre réalité qui sous-tendent la décision de l'OFCOM », peut-on lire dans cette déclaration.