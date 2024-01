Le Royal mise sur la diversité pour séduire un large public

Le Royal de Tavannes veut faire plaisir à tout le monde, même aux plus petits. Le centre culturel a présenté vendredi le programme de sa nouvelle saison. Au menu : des concerts, des ateliers ou encore de la danse. Parmi les têtes d’affiches, on retrouve l’humoriste Sandrine Viglino ou encore le groupe de blues The Two. Et les plus jeunes n’ont pas été oubliés avec le spectacle « 7 surprises bleues », accessible dès 2 ans. En levant le voile sur le programme, les responsables n’ont pas caché leur ambition : ils veulent intéresser un public qu’ils seront amenés à revoir dans le futur. « C’est important de connaître la culture dès son plus jeune âge », insiste ainsi Simon Bertholet, vice-président du Royal.