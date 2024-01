Lorsque les communautés vivant sur le lac de Bienne se déplaçaient

Il y a des milliers d’années, de 3830 av. J.-C à 3560 av. J.-C, les rives du lac de Bienne étaient occupées par des habitats palafittiques. Ils se caractérisent par des maisons sur pilotis reliées à la rive par une passerelle. Les siècles se sont écoulés et 6'000 ans plus tard, des vestiges historiques sont toujours visibles. Mais pour les trouver, il a fallu plonger. Entre 1993 et 2003 une équipe de chercheurs a mené des explorations au fond du lac de Bienne, près de Sutz-Lattrigen. Ces fouilles leur ont permis de retrouver des nombreux objets comme « des ossements, des plantes ou encore récipients en céramique et en bois », précise Regine Stapfer, auteur principale et responsable des sites préhistoriques et subaquatiques pour le canton.