Des nouveautés pour la 2e édition du MTZ Festival

La programmation

Deux soirées seront donc proposées au public. Le vendredi, la scène principale, sous la tente, accueillera A’line & Co., Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois et Les Fils du Facteur. Les intermèdes se tiendront sur la scène secondaire et seront animés par Reprise Reprise. Le samedi, c’est le groupe The Clive qui ouvrira le bal, suivi par Phanee De Pool et KT Gorique. A noter que dès minuit des DJs s’occuperont de mettre l’ambiance sur scène. /sbo