Le Röstigraben comme élément comique dans « Ciao-Ciao Bourbine »

L’acteur de « Ciao-Ciao Bourbine » trouve que le plurilinguisme est une richesse de notre pays. Habitué à jongler avec les langues et à imiter les accents, la vedette des émissions 120 secondes et 52 minutes explique qu’il a acquis cette capacité à l’armée : « Ma manière de tromper l’ennui à l’armée, c’était d’observer et de reproduire la manière de parler de mes camarades », confie le Vaudois. Et enfin pour l’anecdote : son personnage se déguise à plusieurs reprises dans « Ciao-Ciao Bourbine ». Plusieurs costumes qu’il porte viennent du stock de l’émission 52 minutes. « Des gens m’ont demandé si le personnage avait été écrit pour moi. Or, le réalisateur, Peter Luisi, m’a envoyé le scénario déjà fini ! C’est un heureux hasard ! C’était un réel plaisir de camper tous ces personnages », mentionne Vincent Kucholl. /ech