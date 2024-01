Les Courses de chiens de traîneaux tombent à l’eau

La 51e édition des Courses internationales de chiens de traîneaux n’aura pas lieu cette année à Saignelégier. Sans surprise, les organisateurs ont décidé d’annuler l’événement prévu ce week-end. La neige a disparu et les températures sont trop élevées pour espérer un revirement. Aucune manifestation n’aura donc lieu, puisqu’aucun plan B n’a été envisagé. Les organisateurs indiquent toutefois mener des réflexions pour pallier d’autres annulations à l’avenir. Les prochaines Courses de chiens de traîneaux sont d’ores et déjà prévues les 25 et 26 janvier 2025. /comm-rch