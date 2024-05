Une 9e édition pour Espacestand!

Des courses d’école qui cartonnent

Comme chaque année, Espacestand! propose des courses d’école pour les classes du Jura et du Jura bernois . « C’est toujours un franc succès ! », se réjouit Eve Mittempergher, membre du comité du festival et coresponsable des courses d’écoles. La preuve : les quatre journées pour le niveau primaire sont complètes. Au total, plus de 800 élèves participeront le matin à un jeu de pistes dans la cité prévôtoise avant d’assister au spectacle « Farwest » au Stand à Moutier. Pour les courses d’école du degré secondaire, il reste encore des places. Pour l’heure, ce sont plus de 500 jeunes qui verront « Mike », un spectacle dont ils auront au préalable parlé lors d’ateliers en classe. /ech





La programmation complète du festival Espacestand! est à retrouver ici.