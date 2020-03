La circulation entre Le Fuet et Tavannes est à nouveau possible. L’Office des ponts et chaussées du canton de Berne a indiqué dans un communiqué lundi que cette portion de la route cantonale a été rouverte à 16h15. Le tronçon entre Celtor et le « Pont de la mort » avait été fermé à la circulation à cause de la chute de deux arbres sur la chaussée samedi. /seb