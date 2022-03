Les scouts ont le vent en poupe

Le scoutisme en vitrine dans tout le pays. La journée nationale se tenait samedi. Les différents groupes organisaient leur journée découverte avec des activités diverses. A Tavannes notamment, les curieux pouvaient rejoindre les scouts du Pierre-Pertuis pour aider Guillaume Tell à retrouver sa pomme.

Le scoutisme connait un certain regain d’intérêt ces dernières années. Une croissance du nombre de scouts de 20% a été constatée ces dix dernières années. Selon Clotilde Marmy, alias Fennec, qui fait partie d’un des deux groupes de scouts de Delémont, devenir scout apporte beaucoup. Tant les enfants que les adolescents et jeunes adultes peuvent se voir confier des responsabilités et développent un intérêt dans bien des domaines selon Clotilde Marmy :