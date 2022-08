St-Joux prête à faire la fête

Les vacances sont bientôt finies, mais il reste encore des occasions d’en profiter avant la rentrée. Comme à la plage St-Joux à La Neuveville. Le site a été rénové et rouvert après dix ans de fermeture. Et pour marquer le coup, la Ville organise une fête du 19 au 21 août. Au programme : concerts gratuits, foodtrucks et animations sportives. « Il y aura un aspect culturel important grâce au festival de la zone piétonne, qui se passe normalement en vieille ville », se réjouit Aurèle Louis, un des organisateurs et conseiller municipal en charge des loisirs, des sports et de la culture.