Simonetta Sommaruga quitte le Conseil fédéral

Simonetta Sommaruga quittera le Conseil fédéral fin décembre. « Cette décision est abrupte et arrive plus tôt que prévu », a expliqué mercredi en début d'après-midi Simonetta Sommaruga sur sa démission surprise. Son choix est lié à la santé de son mari, hospitalisé la semaine dernière. « Un choc », qui ne lui permet pas de continuer comme avant. « J'ai informé mes collègues au Conseil fédéral ce matin de ma décision. Mon mari se remet d'une attaque cérébrale ». Mais cet événement représente une coupure. La fonction de conseillère fédérale réclame une disponibilité de tous les instants. Il ne sera pas possible de revenir comme avant. « Ces 12 dernières années, j'ai servi dans ce poste avec passion, jusqu'au bout. »

« Je vais travailler encore deux mois avec toutes mes forces », a assuré la conseillère fédérale. De gros dossiers sont sur la table du gouvernement et de son département, avec au premier plan la crise énergétique.