Variole : « le gouvernement a fait preuve d’attentisme », estime Baptiste Hurni

Le gouvernement souligne que Swissmedic n'a pour l'instant pas autorisé ces produits et que cette autorisation ne sera vraisemblablement pas délivrée au moment de la livraison des vaccins. Leur utilisation restera possible mais nécessitera de bien informer les personnes qui se font piquer.

La Fédération suisse des hommes gais et bi a réagi, déclarant que la Confédération avait perdu beaucoup trop de temps pour obtenir des doses. Pink Cross demande que la vaccination soit possible au plus vite et de la manière la moins compliquée possible.

Le président de la section romande de la Fédération suisse des patients Baptiste Hurni juge lui aussi qu’une coordination « est souhaitable » entre les cantons pour la mise en œuvre de la vaccination pour les personnes qui le souhaitent.

/comm-aju-ats