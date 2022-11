Dans les dossiers : le ticket de l’UDC pour succéder à Ueli Maurer

L’UDC a tranché. Le parti agrarien a désigné vendredi ses candidats en vue de l’élection complémentaire du successeur d’Ueli Maurer au Conseil fédéral. Il s’agit du conseiller national bernois Albert Rösti et de l’ex-conseiller national zurichois Hans-Ueli Vogt. Albert Rösti a été élu au terme du premier tour du scrutin organisé dans ce but. Il aura fallu un peu plus, le cinquième tour, à Hans-Ueli Vogt pour s’imposer d’une seule voie devant un autre Bernois, le conseiller aux États Werner Salzmann.

Président de l’UDC bernoise, Manfred Bühler est venu dans La Matinale lundi pour commenter ce choix, pour parler des implications de cette désignation pour son parti, mais aussi pour évoquer ce qu’une éventuelle élection d’Albert Rösti au Conseil fédéral aura comme répercussion. Rappelons que le député-maire de Cortébert est, à l’heure actuelle, le premier des viennent-ensuite de l’UDC au Conseil national.