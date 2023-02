Un master en conservation de la biodiversité à l’UniNE

Étudier la conservation de la biodiversité à l’Université de Neuchâtel au niveau master, ce sera possible dès cet automne. L’institution annonce ce mardi la création d’un nouveau master interfacultaire dans ce domaine. Il dépendra de la faculté des sciences, en collaboration avec la faculté des lettres et sciences humaines.

La formation sera dispensée en anglais. Les cours seront répartis « de manière équilibrée entre la biologie de la conservation (des animaux, des plantes et d’autres groupes, ainsi que des écosystèmes) et les dimensions humaines de la conservation (droit, économie, ethnologie, psychologie) ».

L’UniNE explique que ce projet vise à étudier sous différents angles la protection des espèces et des écosystèmes afin d’appréhender au mieux cet enjeu environnemental majeur. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, et ce jusqu’au 30 avril prochain. /comm-lad