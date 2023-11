Une journée pour parler transition écologique

Pour Valéry Bezençon, il est aussi important de segmenter la population en divers groupes présentant des désirs similaires pour que les messages délivrés soient plus efficaces. Valéry Bezençon a pris l’exemple de la boîte à mégots proposée aux fumeurs pour éviter de retrouver ce type de déchets dans la nature. Il s’agit là d’une solution pensée pour une catégorie de population, afin de changer certains comportements.





La gestion des déchets dans les villes

Lors de cette édition, il a aussi été question de la façon dont les villes gèrent leurs déchets. Le conseiller communal de Neuchâtel Mauro Moruzzi a rappelé que la création de conteneurs enterrés et l’instauration de la taxe au sac a permis de réduire les trajets des camions-poubelles, ainsi que les quantités de déchets récoltées, tout en augmentant la part du recyclage. Malgré tout, « la problématique centrale, ce n’est pas tellement de collecter les déchets, mais c’est surtout de ne pas les produire », a-t-il ajouté. Il faut savoir qu'en Suisse, chaque habitant produit en moyenne 730 kilos de déchets par an, selon Patrick Kohler co-directeur du CEAS. Une comparaison a aussi été faite entre Bienne et Neuchâtel sur la question du recyclage des plastiques, pratiqué dans la première localité et pas dans la seconde.

La Ville de Neuchâtel a par ailleurs pris plusieurs mesures pour lutter contre le littering, l’abandon de déchets dans l’espace public. L’une des mesures consiste à favoriser les sols clairs vers les points de collecte, que la population tend inconsciemment à garder plus propres, explique Mauro Moruzzi :