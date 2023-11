La science a besoin de vos messages vocaux

La recherche a besoin de vos vocaux WhatsApp. L’Université de Neuchâtel a révélé mardi sa collecte de données intitulée « vos vocaux pour la science ». Les individus, dès l’âge de 16 ans, peuvent ainsi envoyer des notes vocales à l’institution. Ces dernières vont être étudiées par le Centre de dialectologie et d’étude du français régional et l’Institut de langue et civilisation françaises de l’UniNE. Grâce aux notes audios, l’équipe de recherche espère pouvoir notamment observer le développement des accents à travers la Romandie. Professeur ordinaire et directeur du Centre de dialectologie, Mathieu Avanzi espère aussi pouvoir tirer des enseignements du langage utilisé par les jeunes grâce à ces vocaux. « On peut s’intéresser aux mots émergents, c’est-à-dire aux mots qui n’appartiennent qu’à cette communauté », détaille-t-il.